Mertens e il Napoli, destinati a stare ancora insieme

Diversi giorni fa molte voci di un possibile addio di Dries Mertens al Napoli hanno fatto tremare i tifosi partenopei. ‘Ciro’ però dal ritiro del Belgio ci ha tenuto a rassicurare tutti dicendo di stare bene dov’è e di non veder motivo per cui andare via. Effettivamente questo era già ciò che sapevamo e che venne confermato circa un anno fa dopo il rinnovo del contratto che fu quasi una telenovela, con possibili intrecci di mercato perlopiù fantascientifici. Ora altre voce stavano per insediarsi fra il 14 e il suo Napoli, ma tutto sembra rientrato e pare che dietro questa scelta ci sia più di un motivo.

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’ pare che Dries sia ancora importante e lo sarà ancor di più il prossimo gennaio, quando Victor Osimhen partirà per la Coppa D’Africa, e quindi il posto da titolare sarà il suo. Inoltre, come anche da lui dichiarato, il rapporto con la società e la piazza lo rende felice e al momento non prenderà altre proposte in considerazione.