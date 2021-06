20:06 Comunicato ufficiale UEFA: “La partita riprenderà alle 20:30 su richiesta di entrambe le squadre”.

20:03 Sempre il procuratore di Eriksen ha comunicato di aver parlato con il padre di Eriksen e di essere riuscito anche a parlare con lui.

19:58 L’agente di Eriksen, Martin Schoots, a NPO Radio 1: “Christian respira e può parlare”.

19:57 Aggiornamento dallo stadio: Christian Eriksen è stabile e sveglio.

19:45 Inter in stretto contatto con UEFA e Fedreazione danese, pare che Eriksen sia fuori pericolo. Sta meglio ed è sotto osservazione in ospedale.

19:40 Annullata la conferenza stampa dell’Inghilterra, prevista per le 19:30.

19:35 Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha comunicato a Sky che c’è cauto ottimismo.

19:34 I calciatori e le ex squadre di Eriksen continuano a mostrare sostegno lanciando messaggi di speranza. Intanto arrivano notizie positive: la paura è diminuita e le condizioni sembrano essere migliorate.

19:33 Tweet della federazione danese: “Christian Eriksen è SVEGLIO e sta subendo ulteriori esami al Rigshospitalet”

19:32 Secondo Sky, la partita tra Belgio e Russia sarà giocata regolarmente.

19:26 Comunicato UEFA: “A seguito dell’emergenza medica che ha coinvolto il giocatore danese Christian Eriksen, si è svolta una riunione di emergenza con entrambe le squadre e gli ufficiali di gara e ulteriori informazioni saranno comunicate alle 19:45. Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato”.

