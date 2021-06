Ag. Consigli: “Nessun contatto con il Napoli, vuole fare il titolare. Vedremo più avanti”

Andrea D’amico, procuratore di Andrea Consigli portiere del Sassuolo, ha parlato a Radio Marte:

“Consigli al Napoli? Non c’è mai stato alcun tipo di colloquio con la dirigenza azzurra. Penso che sia uno dei migliori del campionato, l’idea di fare il 2 alla sua età non lo alletta molto. Lui è importante per il Sassuolo e il club per venderlo deve avere un’alternativa. Ci sono interessamenti importanti, ne abbiamo parlato con tante squadre ma per un posto da titolare, non da secondo. Lui vuole continuare a giocare come primo portiere, ha ancora tanti anni avanti a sè. Di fatto non c’è mai stata una chiamata del Napoli, non c’è niente di concreto. Dipende molto anche dal progetto tecnico: se un allenatore di top club ti chiama perché vuole avere due portieri che se la giochino non si può a priori dire no.