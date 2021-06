Repubblica – Il Napoli è interessato ad un fedelissimo di Sarri come vice Spalletti

Tra non molto Luciano Spalletti ufficializzerà la sua squadra di collaboratori. Secondo l’edizione odierna del quotidiano Repubblica, Francesco Calzona, vice di Sarri al Napoli, potrebbe tornare nel club partenopeo come vice del tecnico di Certaldo. Il Napoli sta cercando di capire quante possibilità ci siano per riportarlo sulla panchina azzurra. Nell’esperienza più recente ha lavorato con Di Francesco sulla panchina del Cagliari. Infine dopo la rottura con Sarri, non seguì il tecnico di Figline né al Chelsea né alla Juventus.