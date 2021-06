Tuttosport – Ospina nel mirino di due club italiani: spuntano i nomi

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, pare che due squadre italiane siano interessate a David Ospina per la prossima stagione.

Si tratta di Juventus e Fiorentina. Il club bianconero, è alla ricerca di un portiere capace di sostituire Szczęsny quando non sarà titolare e il profilo del portiere colombiano del Napoli è quello che ha intrigato maggiormente la squadra di Allegri. Occhio, però, alla Fiorentina. Con l’arrivo di Gattuso sulla panchina viola, non è da sottovalutare l’interesse del club per il cartellino di Ospina, vista la fiducia che il mister gli ha dimostrato nella squadra partenopea.

Si vociferano, inoltre, diversi corteggiamenti anche da parte di società sudamericane.