Gazzetta – Koulibaly nel mirino di diversi club, ma il prezzo da pagare è alto

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul mercato del Napoli e sulle possibili entrate ed uscite previste per la prossima stagione.

Il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, è stato chiaro: bisogna cedere prima di acquistare. Per questo è giusto prendere in considerazione le offerte provenienti da altri club per alcuni dei giocatori azzurri come, ad esempio, Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese è nel mirino di diversi big team, ma il prezzo del suo cartellino è piuttosto alto (si parla di 50 mln di euro). Non a caso, top club come Manchester United e Liverpool hanno virato su altri giocatori per la loro rosa.

Real Madrid e Psg sono ancora interessate a Koulibaly, ma sperano in un abbassamento della cifra richiesta da ADL.