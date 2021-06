Toma Basic, centrocampista del Bordeax, potrebbe essere il primo colpo di mercato del Napoli nell’era Spalletti. Il giocatore è interessato a trasferirsi in Italia ma bisogna prima raggiungere un accordo con il club proprietario del cartellino (clicca qui per le ultime news). Come raccontato da Calciomercato.com, la trattativa, che va avanti da qualche giorno, è in dirittura d’arrivo.