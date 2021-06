CdS – Il Napoli prova il colpo Basic: i dettagli della trattativa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla trattativa tra il Bordeaux e il Napoli per l’approdo in maglia azzurra di Basic:

“La prima richiesta, prestito con riscatto (ovviamente dietro rinnovo preventivo) è caduta nel vuoto: il Bordeaux ha necessità di far cassa, è una urgenza collettiva, e quindi bisognerà trovare un accordo che accontenti chiunque, chi dovrà emettere il bonifico bancario e chi dovrà ritrovarselo accreditato sul conto corrente. Gli otto milioni che il Napoli sarebbe disposto a spendere vengono considerati pochini, ma è difficile spingersi troppo oltre, quando tra dodici mesi ci si ritroverebbe senza un euro in tasca”

“Basic ci sta, l’ ha detto sin dal primo momento al proprio manager, che l’ha sussurrato a Cristiano Giuntoli in una recente telefonata: i presupposti, quindi esistono, per attrezzare un centrocampo con muscoli e centimetri e anche con quel po’ (po’?) di talento che va in riconosciuto quasi ad occhi chiusi ad un croato”