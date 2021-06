MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19, sempre in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

In prima battuta, il nostro telegiornale è partito con gli auguri al capitano del Napoli Lorenzo Insigne, che oggi ha compiuto 30 anni: in particolare, il capitano è stato bravo a farsi carico in questa stagione della squadra sulle spalle, come testimoniano i 19 goal. In generale, Insigne è cresciuto sotto il profilo sia tecnico sia caratteriale, soprattutto con Gattuso tecnico; ma il suo futuro è in dubbio, in quanto il rinnovo è praticamente in stand-by.

Successivamente, si è parlato anche del mercato in entrata; Giuntoli sta valutando attentamente il profilo di Basic, giocatore del Bordeaux. Questo profilo può fare al caso degli azzurri, siccome può formare una coppia fisica con Demme, ma può anche garantire quegli inserimenti, un po’ alla Strootman.

Poi, il focus si è spostato su Pizarro, ex calciatore dell’Udinese e della Roma, che potrebbe fare il vice di Spalletti: sicuramente avere un giocatore che sa come possa allenare un nuovo tecnico potrebbe sicuramente portare dei benefici sulla trasmissione dei concetti del tecnico alla squadra e inoltre potrebbe anche aiutare nella gestione del gruppo.

Infine, abbiamo anche accennato al capitolo Nazionali, in quanto Mancini ha perso Sensi per infortunio e ora ha richiamato Pessina; sicuramente Sensi è un giocatore sfortunato, ma la sua assenza potrebbe creare dei problemi, in quanto era considerato il vice Jorginho, ma con Sensi e Verratti out, Mancini dovrà ora puntare su un regista e due mezz’ali classiche, piuttosto che contare su due giocatori di costruzione + 1 di gamba.

Se volete rivedere la puntata per intero, potete cliccare qui.