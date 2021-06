Mancini: “Politano e tutti gli esclusi ci sono rimasti molto male! Vi dico la mia sul loro futuro in nazionale”

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano per dire la sua sui calciatori esclusi dai convocati che prenderanno parte all’Europeo. Tra questi, c’è anche Matteo Politano! Queste le parole del ct: “Purtroppo scegliere 26 calciatori è un’impresa ardua che non auguro nessuno. Più di uno dei ragazzi che rimarranno a casa avrebbero meritato di partecipare a questa competizione. L’assenza di Politano, Mancini e Calabria su tutti ha destato molto scalpore tra i tifosi e non solo. Gli stessi ragazzi erano terribilmente delusi dall’esclusione. Di questo mi dispiace tantissimo ma sono dei calciatori formidabili. Di una cosa sono convinto, questi calciatori saranno fondamentali per la Nazionale nel prossimo futuro“.