CorrSport – Il Napoli sogna De Paul per il centrocampo

Rodrigo De Paul è un obiettivo del Napoli da diverso tempo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il calciatore dell’Udinese è finito nel mirino della società azzurra con l’arrivo di Cristiano Giuntoli: il direttivo sportivo ex Carpi farebbe follie per assicurarsi le prestazioni dell’argentino classe 1994, il cui prezzo è al momento fissato sui 40 milioni di euro. Una cifra importante che è destinata a diventare ancora più salata in caso di concorrenza di diversi club. Anche il Milan e l’Atletico Madrid nutrono un forte interesse per De Paul.

Il mercato è appena iniziato e sicuramente l’atleta dell’Udinese sarà al centro di tantissimi intrecci.