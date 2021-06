Carlo Ancelotti è tornato sulla panchina del Real Madrid.

L’ex tecnico azzurro, dopo sei anni, torna alla guida dei Blancos e, in questi minuti, sta rilasciando le prime dichiarazioni, nella conferenza stampa di presentazione. Ancelotti, tra le cose, ha risposto anche alla domanda sul possibile arrivo di Lozano.

Hirving Lozano potrebbe arrivare al Real Madrid?

“Ho grande affetto nei suoi confronti, ma non so dire se andrebbe bene per il Real Madrid”.