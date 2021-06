Il Mattino – Interesse Napoli per un giocatore della Roma: spunta il nome

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, sembrerebbe che il Napoli sia interessato ad Alessandro Florenzi per la prossima stagione.

L’attuale terzino destro (in prestito al PSG, ma di proprietà della Roma), sarebbe tentato dall’idea di ritrovare Spalletti come suo prossimo allenatore e giocare in una piazza come quella di Napoli non gli dispiacerebbe.

Resta, però, il dubbio Mourinho. Il nuovo tecnico della Roma, infatti, vorrebbe convincere Florenzi ad intraprendere il suo nuovo progetto giallorosso, dandogli la possibilità di rilanciarsi nella sua città natale.

D’altro canto, la società romana, non ostacolerà la possibile cessione del giocatore, accontentandosi di un’offerta da 9 milioni di euro per il cartellino.