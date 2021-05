CorrSport – Fabiàn Ruiz può portare una plusvalenza di 30 milioni

Fabiàn Ruiz è finito sul mercato a causa della mancata qualificazione in Champions.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo è attualmente corteggiato sia dall’Atletico Madrid che dal Paris Saint-Germain in Francia. Il Napoli aveva comprato il calciatore dal Betis Siviglia per una cifra di circa 30 milioni di euro e questo permetterebbe dunque una plusvalenza di altri 30 milioni nelle casse azzure: lo spagnolo, infatti, è considerato cedibile solo da 60 milioni in poi ed è un tipo di offerta che potrebbe arrivare da uno dei due club. La società è consapevole del suo valore ed ha cercato di trattenerlo in questi tre anni, ora serve vedere.

Non è il solo a far parte della lista delle cessioni, infatti Fabiàn Ruiz potrebbe essere il primo di diversi azzurri.