CdM – Fabian Ruiz potrebbe partire per far cassa. La cifra di partenza

Fabian Ruiz è uno dei maggiori indiziati per lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista spagnolo potrebbe essere ceduto per fare cassa ed ha alcune richieste da squadre estere. Nell’edizione odierna de Il Corriere Del Mezzogiorno, si parla della possibile operazione di mercato.

“Il profilo importante che il Napoli potrebbe cedere per fare cassa è Fabian Ruiz. In passato, è stato ricercato da club come Atletico Madrid e Psg. In caso di offerte che si aggirano sui 50-60 milioni, il Napoli potrebbe considerare l’idea di cederlo. Il contratto dello spagnolo scade nel 2023, la trattativa per il rinnovo è ferma a causa della pandemia. Il suo stipendio è quello iniziale di quando è stato ingaggiato dal Betis Siviglia, ovvero 1,5 milioni”.