Nessuna rivoluzione: il piano di Spalletti per il suo Napoli

Nessuna rivoluzioni o acquisti da Fanta mercato, il nuovo Napoli di Spalletti ripartirà da questa rosa, il tutto concordato con ADL. Di fatti ieri il patron azzurro si è recato a Castel Volturno per dare un segnale forte al nuovo allenatore, e iniziare almeno a stabilire una linea per quanto riguarda la prossima stagione e il mercato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport pare che da entrambe le parti ci sia l’intento di non rivoluzionare questo gruppo, considerato che al nuovo tecnico già va bene così e qualche innesto mirato dove serve può solo che fare bene. Ovviamente si è parlato anche di cessioni, infatti bisognerà aspettare le offerte per Koulibaly e Fabian Ruiz su tutti, e capire poi come provarli a sostituire nel migliore dei modi.

Questo Napoli però ripartirà dal 4-2-3-1, modulo assai favorito al nuovo mister e che nel finale di stagione sembrava ben collaudato.