Kiss Kiss – Spalletti-Napoli, ci siamo: possibili firme in serata

Luciano Spalletti-Napoli, possibile firma in serata. Questa la notizia riportata dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. I legali del tecnico toscano hanno lavorato tutta la notte per analizzare i contratti inviati dalla società azzurra, l’accordo sarebbe biennale e lo stesso De Laurentiis ha chiesto un’accelerata. Sono solo due i cavilli da risolvere sul contratto, ma da 1° luglio l’ex Inter diventerà a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Napoli. Verrà, invece, richiesta al club nerazzurro un’autorizzazione per svolgere la presentazione giovedì prossimo.