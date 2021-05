Il Napoli si avvicina ogni giorno di più all’annuncio del suo nuovo tecnico: ovviamente si sta parlando di Luciano Spalletti, il nuovo tecnico in pectore del Napoli.

In questi giorni di trattative movimentate per il mercato degli allenatori, non bisogna escludere nessuna ipotesi, ma i contatti sono a uno stato talmente avanzato che sarebbe clamoroso non vedere il tecnico di Certaldo al Napoli.

Negli ultimi giorni, De Laurentiis ha trovato un accordo con Spalletti su tutto: il toscano firmerà un contratto biennale, contratto che al momento è al vaglio degli avvocati per analizzare bene tutti i punti.

Nel frattempo, il presidente azzurro sta avendo anche dei colloqui per quanto riguarda lo staff tecnico: i collaboratori di Spalletti dovrebbero essere Domenichini, Baldini e Pane, per i quali si è alla ricerca di un accordo.

Dopodiché diventerà ufficiale l’approdo di Spalletti e l’avvio del nuovo progetto che punta alla Champions League.