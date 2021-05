Gazzetta – Prima bozza di accordo tra Spalletti e il Napoli: le cifre

Spunta un primo accordo a livello economico tra Spalletti e il Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore di Certaldo dovrebbe firmare un contratto biennale con stipendio di 3 milioni all’anno. Molto probabilmente verrà inserita anche una penale da versare in caso di risoluzione anticipata del rapporto tra tecnico e società. Si sta ora procedendo per stabilire i nomi definitivi che andranno a comporre lo staff tecnico dell’allenatore ex Inter, il quale è formalmente legato ancora al club di Milan fino al 30 giugno 2021 da contratto.

Queste sono le ultime novità che trapelano dagli ultimi incontri e conversazioni tra le due parti in causa. Il patron azzurro è dunque disposto a chiudere l’affare, sono ore caldissime per gli ultimi sviluppi che porteranno Spalletti al Napoli.