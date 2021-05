Gazzetta – Spalletti, c’è l’accordo: definito anche l’ingaggio

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che l’annuncio di Luciano Spalletti come prossimo allenatore del Napoli sia ormai vicino.

L’ex allenatore di Roma e Inter, è in contatto con il patron partenopeo, Aurelio De Laurentiis, dallo scorso gennaio ed è finora rimasto in attesa di sapere quale sarebbe stato il suo futuro. ADL lo ha tenuto bloccato, ma si è giunti all’accordo: Spalletti guadagnerebbe 3 milioni di euro a stagione per due anni.

Ieri, il presidente azzurro, ha annunciato che il nuovo allenatore del Napoli sarà italiano: chissà che non stai parlando proprio del tecnico toscano. Se così dovesse essere, l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime 48h.