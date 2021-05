Jannotti Pecci: “Ho parlato con De Laurentiis. Tra pochi giorni…”

“Per la nuova guida tecnica si parla di Conceicao. «Non sono così convinto, poi nel calcio niente è scontato. Mi sono fatto un’ idea che il presidente prenda un allenatore che conosca bene il campionato italiano. Ha giocato in Italia, ma non ha mai allenato nel nostro paese, quindi non saprei. Certo, so che al Porto ha fatto molto bene e ha battuto ed eliminato la Juventus. Solo per quello meriterebbe un contratto (ride, ndr)». Domenica ha incontrato il presidente, gli ha strappato qualche segreto? «Magari. Una cosa è certa: nei prossimi tre-quattro giorni conosceremo il nome del tecnico. Abbiamo cercato di farlo sbottonare, con alcuni amici, ma non c’ è stato verso. Ci ha detto di avere pazienza e che nei prossimi 3-4 giorni avremmo saputo. Quindi c’ è fretta di ripartire anche perché l’ anno prossimo si spera finalmente in una normalità». Sorpreso dal tweet di congedo a Gattuso? «No, assolutamente. É la certificazione di un amore finito. Nello spogliatoio del Maradona, mi hanno raccontato di un’ atmosfera surreale. C’ erano emozioni e tanti sentimenti. Ma è arrivato il messaggio di De Laurentiis che ha chiuso un’ avventura e un rapporto di lavoro. Normale».

Così il Corriere de Mezzogiorno ha raccolto stamattina le parole di Costanzo Jannotti Pecci, proprietario dell’Hotel Britannique dove il Napoli si “ritira” alla vigilia delle gare casalinghe.