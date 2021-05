CorrSport – Squadra timorosa e senza coraggio per tutta la partita

Il Napoli è sceso in campo già con la paura di non farcela e di non portare i tre punti a casa.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la sensazione che gli azzurri fossero nervosi si è avvertita già dai primi minuti di gioco. Un atteggiamento che non si spiega data la condizione psico-fisica dimostrata dai calciatori nelle partite precedenti, una classifica a proprio vantaggio contro un Verona che ha fatto il suo compitino ed ha osato poche volte trovando anche il goal del pareggio. Azzurri mai in partita, vittima di angoscia e pressione che hanno letteralmente divorato le emozioni di tutta la partita.

Gattuso lascia il Napoli senza centrare l’obiettivo minimo e fondamentale per le casse di un club che per il secondo anno di fila dovrà giocare in Europa League.