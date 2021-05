TOP&FLOP – Napoli-Verona, dramma sportivo al Maradona

Dramma sportivo allo Stadio Maradona. Il Napoli pareggia 1-1 con il Verona e dice addio alla qualificazione in Champions League a favore di Milan e Juventus, che strappano il pass per la prossima “coppa dalle grandi orecchie”. Mancheranno introiti fondamentali ed appeal internazionale al nuovo Napoli, che rischia di vedere ridimensionati i propri obiettivi futuri, riguardanti almeno la stagione che verrà. Tuttavia, la redazione di MondoNapoli non ha identificato – ovviamente – alcuna prestazione “top”: non potrebbe essere altrimenti vista l’inaspettata reazione dei partenopei, completamente annichiliti dal peso di una partita, sulla carta favorevole, ma che si è verificata emotivamente insostenibile per i calciatori azzurri. Prestazione “flop” generale. Tutti bocciati, allenatore compreso. Il Napoli si conferma e viene meno ad alta pressione, nei momenti cruciali. Flop.