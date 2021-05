Napoli-Verona, i convocati di Gattuso: out Koulibaly e Maksimovic

Gennaro Gattuso ha appena diramato la lista dei convocati del Napoli per la gara di questa sera contro il Verona. Non figurano Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly, che non hanno recuperato relativamente dal covid-19 (guarito qualche giorno fa) e dall’infortunio. Questa la lista completa:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Costanzo, Zedadka, D’Agostino.