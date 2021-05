LIVE – Napoli 1-1 Verona, finisce il match: Napoli fuori dalla Champions

Secondo tempo:

94′ – Finisce il match: il Napoli pareggia 1-1. Gli azzurri non entrano in Champions League

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero

77′ – Gattuso prova a giocarsi tutto in attacco: esce Bakayoko, entra Petagna

76′ – Doppio cambio per Juric: escono Ceccherini e Faraoni, entrano Lovato e Ruegg

74′ – Grandissima occassione per il Napoli! Sfortunato Bakayoko che trova il corpo del giocatore del Verona.

71′ – Doppio cambio del Napoli: entrano Mario Rui e Mertens, escono Hysaj e Zielinski.

70′ – Difesa del Napoli disattenta: arriva il pareggio del Verona, gol di Faraoni

66′ – Primo cambio di Gattuso: esce Lozano, entra Politano

61′ – Nervi tesi in campo ma anche in panchina: ammoniti entrambi gli allenatori

60′ – NAPOLI IN VANTAGGIO!! Rrahmani sblocca il match, la incorna di testa e gonfia la rete!

56′ – Ancora fallo del Verona, questa volta ai danni di Lozano: ammonito Di Marco

54′ – Fallo tattico su Osimhen, ammonito Udogie

50′ – Pericoloso il Verona con Di Marco, Meret salva il Napoli

46′ – Riprende il match sul risultato di 0-0: il Napoli, con i risultati attuali, è fuori dalla Champions. Con una vittoria, però, avrebbe assicurata la qualificazione in Champions.

Primo tempo:

47 ‘ – Termina il primo tempo in pareggio fra Napoli e Verona, uno 0-0 che vede però entrambe le squadre pericolose. Nella prima parte molto bene gli uomini di Juric che da subito si rendono pericolosi sfruttando il proprio terminale offensivo. Tuttavia nella seconda metà anche il Napoli nella seconda parte del primo tempo è riuscito a far tremare la difesa avversaria, la più grade azione è quella di Insigne che di poco non inquadra la porta.

L’ultimo atto e poi conosoceremo il finale di una stagione complessa, ma che può finire con un sorriso. Tutto pronto al Maradona per Napoli-Verona, le squadre sono pronte a scendere in campo e a darsi battaglia. I partenopei a ciccia della qualificazione in Champions hanno l’obbligo di portare a casa i 3 punti, ma prima ci sono i ‘mastini’ di Juric. Qui le formazioni ufficiali:

Napoli | 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Verona | 3-4-2-1: Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic.