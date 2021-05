Juric attacca Sky: “Mi state mancando di rispetto!”

Juric, allenatore del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria contro il Napoli. Però, così non è andata. C’è stata una discussione tra l’allenatore e i giornalisti Sky: “Verona diverso? Porta rispetto, già mi stai mancando di rispetto. Vedi le altre prestazioni, se non hai visto le partite non parlare. Con lei non parlo. Non ci sto, se volete fare domande per me va bene, ma non mi dovete mancare di rispetto. Non puoi dirmi che la squadra stasera si è impegnata di più. La squadra ha sempre dato il massimo, un comportamento inaccettabile. Mi dovete chiedere scusa!”