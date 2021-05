Verso Napoli-Hellas Verona, il report dell’allenamento: personalizzato per Koulibaly

Il Napoli si prepara per la sfida di domenica contro l’Hellas Verona al Training a Castel Volturno, con gli ultimi allenamenti in vista della partita contro gli scaligeri. Dal comunicato del Napoli si evince allenamento personalizzato per Koulibaly e palestra per Maksimovic.

Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domani allo Stadio Maradona (ore 20.45).

La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco e torello.

Successivamente lavoro di velocità, esercitazione tattica e serie di calci piazzati.

Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in campo. Maksimovic ha lavorato in palestra”.

fonte:sscnapoli.it