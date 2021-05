Champions, tutte le combinazioni favorevoli al Napoli per rientrare tra le prime 4

Manca soltanto una giornata al termine di questo campionato di Serie A, 90 minuti che daranno diversi verdetti tra cui le ultime due squadre che giocheranno in Champions League l’anno prossimo. Fatta fuori la Lazio (sconfitta nel derby dalla Roma e impossibilitata a raggiungere le prime quattro posizioni) restano in gioco Milan, Napoli e Juventus per due posti, con Atalanta e Inter già certe della qualificazione. Domenica sera le tre partite cruciali saranno Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juventus. La classifica attuale dice:

Inter 88 Atalanta 78 Milan 76 Napoli 76 Juventus 75

Bisogna precisare innanzitutto quali sono i criteri in caso di arrivo a pari punti. Il primo è quello dei punti negli scontri diretti, e non del risultato complessivo con i gol segnati in trasferta che valgono doppio, ad esempio. Seguono poi la differenza reti negli scontri diretti, la differenza reti generale, il numero totale di gol fatti, ed un eventuale sorteggio.

Alla luce di ciò, tra Napoli e Milan (andata 1-3, ritorno 0-1) sono avanti i rossoneri per differenza reti negli scontri diretti;tra Milan e Juventus (1-3, 0-3) sono avanti i rossoneri per lo stesso motivo; tra Juventus e Napoli (2-1, 0-1), essendoci gli stessi punti e la medesima differenza reti negli scontri diretti, si andrebbe a considerare la differenza reti generale, al momento pari a 45 per i partenopei e 36 per i bianconeri. In caso di arrivo a pari punti delle due squadre, ad andare in Champions sarebbe quindi il Napoli a meno di uno scenario inimmaginabile che esporremo qui di seguito.

Il Napoli va in Champions se:

Perde con massimo 9 gol di scarto e la Juve pareggia (o perde)

In caso di sconfitta contro il Verona, bisognerebbe guardare al risultato della Juventus, sperando che quest’ultima non vinca. In caso di pareggio dei bianconeri, la squadra di Gattuso può perdere ma al massimo con 9 reti di scarto, per continuare ad avere la differenza reti generale a proprio favore. In caso di sconfitta dei bianconeri, qualsiasi risultato andrà bene.

Pareggia e…

Il Milan perde

In caso di pareggio contro il Verona, gli azzurri dovranno sperare in una sconfitta del Milan, altrimenti saranno costretti a guardare anche al risultato della Juventus. Con pareggio rossonero e vittoria bianconera, Napoli fuori dalla Champions. Con vittoria bianconera e sconfitta rossonera, Napoli dentro e Milan fuori.

La Juventus non vince

Indipendentemente dal Milan, una non vittoria bianconera (sempre con pareggio azzurro) manderebbe il Napoli in Champions League.

Vince

Essendo il destino nelle mani dei partenopei, una vittoria contro il Verona vorrebbe dire qualificazione ai gironi di UCL.