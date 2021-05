Nelle scorse settimane circolavano incessantemente le voci che riguardavano il Napoli e Spalletti. Negli ultimi giorni invece la pista sembra essersi raffreddata. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Allegri si avvicina al Napoli in vista della prossima stagione. Addirittura ci sarebbe un principio d’accordo tra le parti, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per arrivare, eventualmente, all’intesa totale. Oggi, però, si è registra la volontà di entrambi.