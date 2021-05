Gazzetta – Rinnovo Insigne, la reazione di ADL alla proposta

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del rinnovo di Lorenzo Insigne.

Secondo il quotidiano, pare che giocatore e società s’incontreranno in estate per accordare un prolungamento del contratto (attualmente in scadenza a giugno 2022). Il capitano del Napoli, avrebbe richiesto 1 milione di euro in più rispetto ai 4,5 milioni che percepisce, ma la risposta di Aurelio De Laurentiis è stata negativa.

Il patron del club partenopeo, infatti, non è propenso ad un aumento, ma vorrebbe puntare sui bonus legati al rendimento di Insigne e dell’intero gruppo squadra.