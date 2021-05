CdS – La proposta incredibile di Gattuso a Insigne: “Vieni via con me!”

Rivelazione clamorosa questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Gennaro Gattuso avrebbe infatto chiesto a Lorenzo Insigne di andar via con lui in un nuovo club in caso di rottura con il Napoli.

Ecco il passaggio: “Con ordine: Gattuso, distante quattro giorni dal suo addio al Napoli, ha chiesto a Insigne di seguirlo nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con la squadra della sua vita e della sua città. Seguirlo, si, ma poi dove? Il futuro di Rino, rientrato da Firenze piuttosto contrariato per tutta una serie di circostanze ambientali che lui, promesso sposo della Fiorentina, non avrebbe immaginato di vivere, non è ancora deciso. Proprio come quello di Lorenzo: il suo rapporto con il club azzurro terminerà il 30 giugno 2022, tra un anno quasi preciso, e ciò significa che pur essendo ritenuto incedibile, il discorso del rinnovo dovrà essere approfondito a stretto giro onde evitare situazioni scomode o addirittura l’ ombra della scure del parametro zero (dal prossimo gennaio). Fatto sta che la stima di Gattuso nei confronti dell’ uomo e del giocatore che ha trascinato una squadra depressa e confusa nel corso della splendida rimonta-Champions è sconfinata, incondizionata; e tutto sommato, foss’ anche una proposta buttata lì, la sua idea resta”.