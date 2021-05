Walter De Maggio, giornalista, ha parlato a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli del prossimo allenatore azzurro:

“In pole position indiscussa c’è Massimiliano Allegri. L’ex Juve era a Roma per gli internazionali di tennis e mi risulta essere il primo candidato per la panchina azzurra. Nessun ostacolo per la sua candidatura al Napoli, si attende di capire solo quali siano le reali intenzioni del Real Madrid, che ci sta pensando”.