Il Mattino: “Galtier favorito per la panchina azzurra! I motivi…”

“Al tecnico che verrà Gattuso non lascia il mucchio di macerie fumanti ereditate ma una squadra vera. De Laurentiis si prenderà il suo tempo per completare il casting in panchina: gli indizi dicono che il favorito adesso è il 54enne Galtier che lascerà il Lille anche in caso vittoria della Ligue 1 (al suo posto è pronto l’ ex azzurro Blanc).

Ingaggio in linea con il momento economico del Napoli (che deve tagliare il monte stipendi e farlo scendere a quota 80 milioni): il francese prenderebbe 2,3 milioni di euro netti. In più ci sarebbero gli sgravi fiscali del decreto crescita. Insomma più o meno 3,5 milioni lordi.

Fonte: Il Mattino