Gazzetta: “Il Napoli brucia la concorrenza per Kaio Jorge! Le ultime”

Il Napoli proverà a stringere i tempi per Kaio Jorge. Entro il fine settimana, probabilmente venerdì, arriverà in Italia il suo manager per incontrare Cristiano Giuntoli, col quale ha avviato la trattativa ad inizio anno. Sarà il primo contatto che le parti avranno di persona, dopo le relazioni che il ds napoletano ha avuto dai suoi collaboratori. E’ un attaccante di talento, Kaio Jorge. Ha appena 19 anni ed è già una star del calcio brasiliano. Il ragazzo è di proprietà del Santos, ma ha il contratto in scadenza il 31 dicembre prossimo.

Il Napoli sta valutando la strategia migliore per battere la concorrenza dell’ Atletico Madrid, per esempio, che non è indifferente alle qualità del giovane centravanti, campione del Mondo Under 17 con la nazionale carioca, nel 2019. La soluzione migliore sarebbe quella di trovare l’ accordo col giocatore e far slittare al prossimo gennaio l’ arrivo a Napoli. Ma la volontà del ragazzo è quella di permettere al proprio club di cederlo e recuperare un po’ di milioni: il Santos attraversa un momento poco florido ed è a un passo dalla crisi finanziaria. Al momento, la situazione è in questi termini. Il club brasiliano chiede dai 10 ai 15 milioni di euro, il Napoli non vorrebbe andare oltre i 10, perché poi a questa cifra, dovrà aggiungere l’ ingaggio al giocatore (3 milioni di euro per i prossimi cinque anni) e le commissioni da pagare al procuratore che non sono state ancora quantificate. Qualche difficoltà potrebbe esserci, ma non dovrebbe essere insormontabile.

Fonte: Gazzetta dello Sport