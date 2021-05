CorrSport – La speranza su Allegri e le mosse di ADL

Massimiliano Allegri potrebbe finire al Real Madrid al posto di Zidane.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il tecnico piacerebbe a diverse squadre e tra queste vi è anche il Napoli. Inoltre, se l’ex Milan e Juventus non dovesse accettare la corte del Real, bianconeri e partenopei sarebbero pronti a sferrare l’assalto decisivo per conquistare il si definitivo del toscano. E’ tutto ancora da decidere e le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le sue intenzioni. Ai blancos potrebbe approdare anche Raul, ex bandiera del club, cosa che cambierebbe le carte in tavola.

Allegri è stimato da ADL e il suo arrivo a Napoli significherebbe mettersi in gioco in una piazza importante che vuole tornare a a vincere.