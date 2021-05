CorrSport – La rinascita azzurra parte e finisce con il Verona

Tutto è cambiato dalla famosa sconfitta del 24 gennaio contro il Verona per 3-1 al Bentegodi.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, quella partita ha sancito una vera e propria crisi in casa Napoli. Una squadra disorganizzata e confusa, che ebbe il merito di passare in passaggio dopo pochissimi secondo con Lozano. L’attuale Napoli, però, è stato capace di dimenticare tutti i cattivi pensieri e le prestazioni negative della prima parte di stagione ed è pronto a chiudere in bellezza. Andare in Champions, difatti, sarebbe un grande risultato dopo un settimo posto invernale.

Gattuso ha avuto il merito di dare equilibrio a questo Napoli con i calciatori giusti al posto giusti. Ha insistito sulla coppia Demme-Fabiàn Ruiz e la sua caparbietà ha pagato, fiducia anche a Rrhamani che non aveva esordito nel migliore dei modi. Zielinski intoccabile e i suoi numeri certificano la grande stagione che sta disputando. Tanti tasselli che hanno costituito un quadro perfetto, che necessita solo di essere perfezionato proprio contro il Verona. E dunque, dopo un giro immenso, il Napoli può ritenersi soddisfatto di ciò che è diventato.