La redazione di calciomercato.it aggiorna i lettori sulla situazione Gattuso. Di seguito quanto riportato dal loro portale:

“Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato come Gennaro Gattuso si sia avvicinato alla panchina della Juve. L’attuale tecnico del Napoli resta l’opzione privilegiata dopo la prima fila formata da Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Nelle ultime ore, in casa bianconera si registrano segnali di ascesa delle quotazioni del tecnico calabrese. I contatti tra il suo agente, Jorge Mendes ed Andrea Agnelli sono costanti e diretti. Il profilo di Gattuso affascina il patron bianconero che, come vi abbiamo spiegato qui, ha ricevuto endorsement importanti sulla figura del tecnico calabrese.

Inoltre, secondo quanto hanno svelato alcune fonti a Calciomercato.it, alcuni senatori del gruppo bianconero hanno avuto modo di dialogare con Gattuso negli ultimi giorni: sono gli stessi pronti a spingere per un eventuale approdo a Torino. Inoltre, Gattuso ha quasi chiuso le porte alla Fiorentina: nella giornata di ieri c’è stato un nuovo scambio, i passi fatti dalla società gigliata per assicurarsi l’allenatore non sono stati sufficienti per far un progetto che virasse verso la qualificazione Champions, obiettivo minimo per il quale Ringhio vuole lottare”.

Fonte: calciomercato.it