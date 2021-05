Gazzetta – Il Napoli festeggia a Firenze e Gattuso si complimenta con i suoi

Il Napoli è uscito con tre punti importantissimi dall’Artemio Franchi ieri pomeriggio.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la squadra si è lasciata andare negli spogliatoi con festeggiamenti e tanta felicità dopo un’annata stagionale inizialmente molto difficile per il club di Aurelio De Laurentiis. Gattuso si è unito al gruppo squadra e si è complimentato con i suoi ragazzi, con i quali ha instaurato un rapporto di stima ed affetto viscerale da quando è approdato a Napoli. La grinta e la caparbietà di Rino hanno costruito la rinascita di un Napoli praticamente sepolto dopo un settimo posto e un’eliminazione scottante contro il Granada in Europa League nel mese di febbraio.

L’ultimo saluto a Rino Gattuso sarà proprio contro il Verona, poi le strade si separeranno.