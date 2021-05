CorrSport – Insigne trascina i suoi e raggiunge Ferrrario

Lorenzo Insigne ha trascinato i suoi con una grande prestazione all’Artemio Franchi.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il capitano azzurro ha raggiunto quota 396 presenze con la maglia del Napoli in tutte le competizioni. Si tratta indubbiamente di un grande traguardo che il calciatore di Frattamaggiore vorrà sicuramente implementare nei prossimi anni per entrare sempre di più nella storia di questo club. Con la rete di ieri, difatti, si avvicina anche a Marek Hamsik nella classifica dei marcatori di tutti i tempi. E se vogliamo, inoltre, il 24 ha battuto anche il record personale di pali in stagione.

Un Lorenzo Insigne davvero straripante in questa stagione, cresciuto in modo esponenziale con l’arrivo di Gennaro Gattuso e sempre più leader tecnico e mentale della squadra azzurra.