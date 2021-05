MONDONAPOLI LIVE – Partita importantissima a Firenze, gara da sei punti! Vi aspettiamo alle 11:30 per le formazioni ufficiali

MondoNapoli Live vi aspetta alle 11:30 sulle nostre piattaforme Facebook, Twitch e Youtube per il prepartita di Fiorentina-Napoli. Inutile dire quanto sia importare vincere oggi per gli uomini di Gennaro Gattuso, una partita che dunque vale ben sei punti e un tassello in più verso la Champions League.

Avrete la possibilità di commentare le scelte ufficiali dei due allenatori ed esprimere la vostra opinione in merito.

Analizzeremo i pro e i contro della sfida delicatissima dell’Artemio Franchi.

Daremo, come sempre, i nostri pronostici a fine gara e aspetteremo i vostri per leggerli in diretta.

MondoNapoli Live non vi abbandona mai. Non fartelo raccontare, a dopo!

