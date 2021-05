Sky, Di Marzio: “Allegri-Napoli possibile in un caso. Gattuso verso la Fiorentina. Su Spalletti…”

Gianluca Di Marzio, durante il post partita di Fiorentina Napoli 0-2 ha dato una panormaica del possibile giro di panchine del prossimo anno, da Gattuso ad Allegri.

Le sue parole.

“Gattuso difficilmente resterà al Napoli, le crepe con la dirigenze sono irreparabili ed il mister ha dato priorità alla Fiorentina. Inzaghi a fine stagione parlerà con Lotito e deciderà se proseguire con la Lazio oppure andar via, se Inzaghi dovesse lasciare la Lazio, Gattuso potrebbe esser contattato da Lotito. Per il Napoli continua ad essere in pole Spalletti ed il Real Madrid avrà un incontro in settimana con Massimiliano Allegri, se l’incontro dovesse andar male il Napoli potrebbe rifarsi sotto”