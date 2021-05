Sky – Fiorentina-Napoli, verso la conferma Ruiz e Bakayoko. Politano e Meret in pole

Gianluca Di Marzio, esperto di Sky Sport, ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro la Fiorentina. Ospina è recuperato ma potrebbe essere ancora Meret a difendere i pali azzurri. In difesa confermati Manolas-Rrahmani con Hysaj a sinistra, in mediana Fabian Ruiz e Bakayoko sarebbero in pole per partire dal 1′. A destra Politano è in vantaggio su Lozano così come Osimhen che sarà confermato nel ruolo di prima punta. Di seguito la probabile formazione completa:

(4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahamani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen