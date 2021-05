Sky – Allegri nei piani del Real Madrid: la volontà del tecnico

Ci si avvia verso la fine della stagione, giorni caldi anche per il futuro delle panchine di squadre come Juventus e Napoli. Dal futuro di Zinedine Zidane, nei piani dei bianconeri, dipenderà probabilmente quello di Max Allegri, accostato al Napoli. Secondo l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il primo nome per sostituire Zidane al Real Madrid potrebbe essere proprio Allegri, già sondato negli ultimi giorni. L’ex Juve vuole decidere in fretta il suo futuro e ha dato priorità ai blancos. Zidane potrebbe restare fermo in attesa del richiamo della Nazionale, che e un suo sogno. Resta valida però l’ipotesi Juve , l’ostacolo principale è l’ingaggio che percepisce al Real, 13 milioni netti più bonus, e poi la volontà di accettare di tornare in Italia.