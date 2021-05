Iachini: “Domani giochiamo contro una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà, vogliamo riscattare l’andata e onorare la maglia!”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in mattinata attraverso il profilo ufficiale Instagram del club viola:

“La partita di domani non sarà semplice e serve la mentalità giusta per riuscire a fare punti. Non serve trovare motivazioni perché giochiamo contro una squadra forte e già questo di per se basta per impegnarsi psicologicamente, il Napoli è una squadra in un buon momento che negli ultimi anni ci ha sempre messo in grossa difficoltà. Partita d’andata? E’ normale che cercheremo di riscattarla, sono cose che nel calcio possono capitare ma ogni partita ha una storia a sé, cercheremo di scendere in campo per onorare la maglia come abbiamo sempre fatto.

Dragowski sta un po’ meglio, vediamo nell’ultimo allenamento come sta ma nel caso c’è Terracciano e sono tranquillo. Mi piacerebbe fare esordire qualche ragazzo della Primavera come è accaduto anche l’anno scorso, ora che abbiamo ottenuto la salvezza siamo tutti più tranquilli e certi rischi possiamo prenderceli. Ribery vice allenatore? Assolutamente No! Fin quando può deve fare il giocatore (ride ndr)”.