CdS – Spalletti si contende la panchina con Allegri: le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Infatti, i due allenatori, sono i possibili allenatori del Napoli post Gattuso: “E’ un piano-A pure Luciano Spalletti, rientra tra i potenziali candidati ad una panchina per la Champions e anche per l’ Europa League: ha avuto anche lui modo, in epoche non sospette, di chiacchierare, e ripetutamente, con De Laurentiis e le visioni del calcio sono convergenti. Il Napoli attuale, quello che Gattuso ha modellato dentro il 4-2-3-1, ha caratteristiche che si sposano con le sue tesi”