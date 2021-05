Allegri al Napoli? Repubblica: De Laurentiis sta cercando di stringere i tempi! In lista altri due nomi

Negli ultimi giorni si parla molto della volontà di De Laurentiis di affidare la panchina del Napoli a Massimiliano Allegri, tecnico cinque volte campione d’Italia con la Juventus.

Ne ha scritto Repubblica:

“Ringhio ha tanti amici nel calcio e qualcuno gli ha riferito delle mosse di De Laurentiis, che sta cercando in tutti i modi di stringere i tempi con Allegri e si è tenuto come piste di riserva Spalletti e Simone Inzaghi, se il tecnico della Lazio deciderà alla fine di non rinnovare con Lotito. L’allenatore calabrese ne ha dunque potuto solo prendere atto e si è sentito libero di ascoltare a sua volta le proposte che gli stanno arrivando dall’Italia e dall’estero, proprio grazie all’ eccellente lavoro che sta portando a termine sulla panchina azzurra, in condizioni d’emergenza“.