Aurelio De Laurentiis, tramite Twitter, si è complimentato con Giovanni Malagò per essere stato rieletto per la terza volta presidente del CONI. Il presidente, ha affermato che è stato un risultato molto importante per dare continuità al mondo dello sport. Di seguito il tweet:

È stato un risultato importante per dare continuità al mondo dello Sport. Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni nazionali, internazionali e il mondo dell'industria, grazie alle sue innegabili capacità imprenditoriali (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 13, 2021