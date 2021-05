La buona notizia arriva dall’ infermeria: Dries Mertens ha recuperato dal trauma distorsivo alla caviglia destra. Il bomber belga ha brillantemente superato l’ infortunio patito sabato scorso, sette minuti dopo il suo ingresso in campo nella partita contro lo Spezia. Aveva provato anche a stringere i denti l’ attaccante, ma poi si è dovuto arrendere al dolore e si temeva uno stop più lungo.

Ieri invece, Mertens si è regolarmente allenato con il resto del gruppo del Napoli svolgendo l’ intera seduta di allenamento e oggi sarà anche convocato per la sfida contro l’ Udinese allo stadio Diego Armando Maradona. Difficile vederlo in campo, contro i friulani, presumibilmente resterà in panchina, ma si candida a giocare un ruolo da protagonista già domenica prossima nel match forse più difficile contro la Fiorentina.

Fonte: Tuttosport