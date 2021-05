Napoli, il report dell’allenamento odierno: novità per Mertens

La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi 10 maggio 2021. Da segnalare che Dries Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo.

“Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 svolgendo una prima fase di torello. Successivamente lavoro di possesso palla a tema ed esercitazione tattica. Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo”.