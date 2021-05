CorrSport – Il reparto offensivo è quasi tutto da doppia cifra

Il Napoli può vantare un reparto offensivo quasi tutto da doppia cifra.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, sia Osimhen che Insigne hanno raggiunto questo traguardo con 10 reti per il nigeriano e 17 per il capitano azzurro. Politano e Mertens sono entrambi, invece, a quota 9 e gli basterebbe quindi un solo centro tra Udinese, Fiorentina e Verona. Zielinski sta disputando la miglior stagione della sua carriera probabilmente ed è tra i calciatori che hanno effettuato più assist in questa stagione(ben 9): un dato davvero strabiliante per un trequartista dalle sue qualità. Con questo bottino generale, il Napoli è decisamente da Champions League.

Bisognerà vincere tutte le gare che mancano per continuare ad alimentare il raggiungimento di questo importantissimo obiettivo.